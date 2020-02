Staažikas Tartu valla sotsiaaltöötaja tegi salaja tehinguid poja ettevõttega

Greete Palgi RUS 1

Ametnik Jaana Puur tegi seotud tehinguid poja ettevõttega. Kollaaž

Möödunud aastal avaldas Tartu vald hanke, et ühele valla elanikule kodu juurde kaldtee ehitada. Hanke võitis ligi 5300 eurot maksev pakkumine, hiljem aga selgus, et tee saaks ehitada oluliselt odavamalt. Kummalist hanget uurides avastas vald, et sotsiaalnõunik tegi tehinguid ettevõttega, mille eesotsas on tema poeg.