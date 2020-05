Spordiklubid ja ujulad võib alates 18. maist lahti teha

Leevenevad piirangud spordi- ja jõusaalide, ujulate kasutamisele ning spordivõistluste korraldamisele, teatas peaministri büroo.

Alates 18.05 võib taas avada spordiklubid ning teha treeninguid siseruumides. Ka võib taas korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb kuni 100 inimest.

Samast päevast võib taas sporditreeninguteks avada ujulad. Endiselt jäävad suletuks spaad.

Valitsuse päevakorda jõuavad need leevendused otsustamiseks sel neljapäeval.