Sponsorist koolijütsi vanem imestab: mis mõjutustegevusega pannakse lapsed heategevuseks raha andma?

Lapsevanem näeb, et õpetaja roll on antud olukorras selgitada välja, kust kohast raha tuli ning kas selle annetamine on ikka ülejäänud perekonnaga kooskõlas.

"Kui on jõulupakkide tegemine, siis räägitakse ikka summadest - näiteks 10 eurot on okei, üle selle kallis," selgitab vanem tavapärast koolipoolset käitumist rahaasjades. "Kas 40 euro peale ei läinud siis mingi tuli põlema?"

Lahendus käeulatuses

Kui lapsevanem kirjutas õpetajale, et soovib raha tagasi saada, vastas õpetaja, et raha on juba ära viidud. Seepeale edastati samalaadne palve kooli juhile.

Reiniku kooli direktor Enn Ööpik on juhtunuga enda sõnutsi igati kursis ning kinnitab omalt poolt, et lapsevanem saab nõutud summa tagasi. "Minu silmis on see asi justkui juba ära klaaritud," jagab ta Delfiga omapoolset nägemust.

Kõnealune õpetaja on samuti teadvustanud antud olukorras esinenud puudulikku kommunikatsiooni ning esmaspäeval on oodatavasti kõikidel osapooltel ees kohtumine, mille raames saab asi loodetavasti lahendatud.