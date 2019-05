SPIKKER | Koalitsioon täidab lubadused pensionäridele, õpetajate ja politseinike palgatõus jääb tulemata

Eile ilmnes samuti, et valitsus plaanib kärpida oma kulusid 10 protsenti ja peamiselt riigieelarvest rahastatavate palkatõusude arvelt.

Kultuuriminister Tõnis Lukas lausus juba, et kultuuritöötajate miinimumpalk ei saa tulevikus samas tempos jätkuda. Koalitsioonileppes oli kirjas, et püütakse tõsta kõrgharidusega kultuuritöötajate palku. Hetkel tuleb seega kultuuritöötajatel suu moosist puhtaks pühkida. Lukas ütles Delfile: "Kultuuriministeeriumil tuleb kärpida oma kulutusi 1-3 protsendi ulatuses. Siiski ei taha ma palku kärpida, aga palgad kindlasti ei tõuse samas tempos nagu varem."

Palgatõusud jäävad ära kindlasti veel mõnes koalitsioonileppega lubatud valdkonnas. Esialgu lubati, et lasteaia- ja kooliõpetajate palgad ohus pole, kuid peaminister Jüri Ratas ei soostunud teemat pikemalt kommenteerima, öeldes, et asjad, mis koalitsioonileppes paika peavad, puudutavad pensionäre.

See tähendab ka seda, et suure tõenäosusega jääb ära päästjatele ja politseitöötajatele lubatud palgatõus. Palgatõusu ärajäämine on siseministeeriumis samuti juba kärpemeetmena laualt läbi käinud.

Delfi uuris ka sotsiaalministeeriumist, kuidas jääb seis meditsiinitöötajate palkadega ning sealt tuli positiivsem vastus. "Tervishoiutöötajatel on tööandjatega kehtiv kollektiivlepe (2019-2020), kus on tõusud kokku lepitud ning sellega on eelarves arvestatud," vahendas pressiesindaja.

Konservatiivne rahvaerakond lubas juba mullu suvel, et paljulapselistele peredele tehakse maksuerisus ning neile tehakse maksuvabastus. Toona sõnas siseminister Mart Helme ERR-ile "Lühidalt öeldes võib öelda, et Eesti riigis raha puudust ei ole mitte kunagi. [...] 500 miljonit, see on nagu peenraha, taskust võtta."

Nüüd näib, et küsimus katteallikast polnud siiski nii "tühine", sest konservatiivsele valijale oluline olnud punkt jääb tänase seisuga täitmata.

Siiski lubati tõsta pensionäride maksuvaba tulu 550 euroni.

Valitsusliikmed on lubanud avalikustada senised suunad neljapäeval.