Spetsialist, kes tuvastas Eesti esimese koroonaviiruse kandja: tekkis juba sisetunne, et proov tuleb positiivne

"Laser" pääses eksklusiivselt Terviseameti eriti salajasse laborisse, kus igapäevaselt koroonaviirusega tegeletakse. Õhtuses erisaates näitame, kuidas viirusekahtlusega proovid laborisse jõuavad ning kuidas ohtliku haigusega kokku puutuvad laborandid töötavad.

Terviseameti Tallinna labor on avalikkusele seni olnud varjatud. Seda pole isegi tänavalt näha.

"See on täiesti eraldi maja teise maja sees - tal on oma ventilatsioonisüsteem, oma veesüsteem ja turvauksed," selgitab Terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Külli Rae.

Töötajad pääsevad laborisse vaid täielikus kaitseriietuses ning läbi spetsiaalse mitmekordsete ustega lüüsi, kus korraga tohib olla lahti vaid üks uks. Kunagi ei tohi olla otseteed majast laborisse, alati peab üks uks suletud olema.

Hiinast saabunud koroonaviirus pole ainus, mis turvalaboris levib. Tegelikult on siin veel viiruseid - ohtlikumatest erinevad gripiviiruse tüved ja leetrid. Laboris ringi liikudes peab väga ettevaatlik olema: midagi ei tohi katsuda, kuhugi ei tohi minna ilma loata ja loomulikult tuleb panna kaitseriided selga.

Ohutuse mõttes ei soovita laborijuhataja isegi tervitusel kätt suruda. Oht erinevate haigustekitajate levikuks on liiga suur. Käed kästakse hoopis kitli taskus hoida.

"Laseri" ringkäigu ajal käib turvalaboris kibe töö - äsja on saabunud uued kahtlased proovid. Kokku on Terviseameti nakkushaiguste laboril võimalik analüüsida 60 inimese proove.