Spekuleeritud salaviin ei osutunudki Kohtla-Nõmme meeste eluküünalde kustutajaks

"Tänaseks on kohtuarstlike ekspertiisidega kindlaks tehtud, et Kohtla-Nõmme kolme mehe surmapõhjuseks on olnud erinevad terviserikked. Ekspertiis ei tuvastanud, et meeste surmapõhjus oli alkoholimürgistus," teatas reedel ERRile prokuratuuri avalike suhete osakonna pressinõunik Jelena Filippova.

Politsei leidis novembrikuus Kohtla-Nõmmelt lühikese aja jooksul kolme mehe vägivallatunnusteta surnukeha. Sügise tänava eramust leiti 48- ja 56-aastase mehe laip vastavalt 16. ja 18. novembril, 25. novembril leiti Männiku tänava korterist 45-aastase mehe laip.

Alustatud on kriminaalmenetlust ning asjaolusid arvestades palus prokuratuur teha ekspertiise kiirkorras.