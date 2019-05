Spekulatsioon: EKRE võimalik ministrikandidaat on Tea Varrak

Delfile ütles Tea Varrak, et temale pole ettepanekut tehtud. "Ei, minule pole EKRE ministrikandidaadi ettepanekut teinud ning ministriks ma kindlasti ei läheks," sõnas hommikul Varrak ise.

Erakonna esimees Mart Helme kommenteeris Delfile, et võimalik naiskandidaat väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri positsioonile ei ole Tea Varrak.

"Ei, tegemist ei ole Tea Varrakuga ning enne peaminister Jüri Ratase naasimist me midagi täpsemalt ei kommenteeri," muigas Helme küsimuse peale.

Endine haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak lahkus oma ametist detsembris, kui avalikkuse ette jõudsid tema alluvate etteheited tema juhtimisstiili osas. Temaga kokku puutunud inimesed rääkisid, et ta on võimukas, agressiivne ja kolleegide suhtes lugupidamatu. Tema stiil olevat ministeeriumis kaasa toonud halva tööõhkkonna ja suure kaadrivoolavuse.

Varrak on juhtimiskogemusega ning õppinud majandust ja ärijuhtimist, mis sobiks kokku Helme varasemate vihjetega, et Marti Kuusiku mantlipärija on pikaaegsete administratiivoskustega ning kandidaadil on head teadmised majandusest.

Helme on varasemalt meediale öelnud, et kaalumise all on kaks kandidaati - üks mees ja teine naine. Eile levis spekulatsioon nagu võiks naiskandidaat olla Kristiina Ojuland, kes samuti kuuldused tagasi lükkas.

Mart Helme rääkis samas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et EKRE on ettepanekuid teinud mitmetele inimestele, kes on ettepaneku tagasi lükanud, sest kardavad ajakirjandust.