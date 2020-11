Sotsidel on kaval plaan: abieluteemaline rahvahääletus võib riigikogus bürokraatiasse takerduda

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles ERRile, et tema jaoks ei ole vahet, milline sõnastus küsimusel lõpuks tuleb, sest lõppkokkuvõttes on sellise referendumi tegemine ühiskonna jaoks igal juhul vale tee.

"Sotsiaaldemokraadid kindlasti parlamendierakonnana kasutavad kindlasti kõiki vahendeid selleks, et see otsus seisma panna," rääkis Saar. Saare sõnul kavatsevad sotsiaaldemokraadid teha riigikogus rahvahääletuse otsuse eelnõule nii palju muudatusettepanekuid, et eelnõu poleks tegelikkuses võimalik üldse menetleda ehk riigikogu ei saaks rahvahääletuse korraldamist otsustada.

Sarnast taktikat kasutati kevadel edukalt erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kaotamist puudutava eelnõu puhul.

Lisaks opositsiooni tegevusele vastukäikude otsimisele peab valitsus lahendama ka praktilisi probleeme. Nimelt on vabariigi valimiskomisjon välja toonud, et esialgu kokku lepitud kuupäeval ehk tuleva aasta 25. aprillil ei saa hääletust korraldada, kuna uuest aastast jõustub seadus, mille kohaselt kasutakse edaspidi vaid elektroonilisi valimisnimekirju. Selliste nimekirjadega seotud tarkvaraarendused aga aprilliks kasutusvalmis ei saa.

Teoorias võib mõni toetushääl kaduma minna ka Isamaa puhul. "Parempoolse ei toeta rahvahääletust ja mõistagi kutsume kõiki Isamaa fraktsiooni liikmeid hääletama nn rahvaküsitluse eelnõule vastu," kirjutasid Parempoolsed Twitteris.

Parempoolsed ei toeta abielureferendumi korraldamist. Eesti on parlamentaarne riik, kus esindusdemokraatia toimib väga hästi. Me ei näe vajadust seda ümber korraldada populistlikel või päevapoliitilistel kaalutlustel. https://t.co/coCQO6AhWL — Parempoolsed (@Parempoolsed1) November 11, 2020

Eile leppisid koalitsioonierakondade juhid kokku abielureferendumi küsimuse sõnastuses. Delfile teadaolevalt on tegu küsimusega, mille pakkus Vikerraadio eetris välja möödunud nädalal peaminister Jüri Ratas.

Küsimus kõlab: "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?".