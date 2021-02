Sotside toetus on rekordiselt madal, Reformierakond ja EKRE kasvatavad edu

Küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,3 protsenti, Keskerakonda 19,3 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus kasvas nädalaga 1,4 protsendi võrra ning viie nädalaga on peaministripartei reiting tõusnud 4,9 protsendi võrra. Keskerakonna toetus langes nädalaga 1,2 protsendi võrra. EKRE toetus on kaheksa nädalat kestnud tõusu jooksul suurenenud 5 protsendi võrra.

Keskerakonna edu EKRE ees on 0,7 protsenti, mis on kõige väiksem vahe viimase kahe aasta jooksul ning nende kahe erakonna toetus on praktiliselt võrdsustunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (14 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,3 protsenti) ning Isamaa (5,3 protsenti). SDE toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 52,6 protsenti ja opositsioonierakondi 30,2 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. jaanuarist 15. veebruarini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti vabariigi kodanikku.