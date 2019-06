Sotside juhi koha pärast käib pingeline võitlus. Kas Riina Sikkut on suurest mängust väljas?

"Sotsid ei saa olla osa EKRE kommunikatsiooniplaanist," arvas ta. "Sotsid peavad võtma väärtusvõitluse kõrval fookusesse töö ja regionaalpoliitika. See oleks ühtlasi ka võimalus vähendada põhjuseid, miks EKRE sarnaseid jõude toetatakse." Saar ja Sikkut on Läänemetsa arvates nendes teemades pigem üldsõnalised.

Saar: hullumeelsel ajal tuleb hooliva ühiskonna eest seista

Suur toetus on endisel kultuuriministril Indrek Saarel. Tema soov esimeheks saada leidis laia kajastust juba mullu suvel, mil Ekspressis ilmus artikkel "Indrek Saar tahab Jevgeni Ossinovskit maha võtta". Kandideerimisest loobunud Sven Mikser saatis sel nädalal erakonna siselisti kirja, kus ütles, et toetab Saart. Sarnase kirja on läkitanud ka Rene Tammist. On selge, et märkimisväärne osa partei nn raskekahurväest toetab teda, ent näiteks osa nooremaid ja uuendusmeelsemaid aga Läänemetsa või Sikkutit.

Saar märkis Delfile, et mitte vaid erakonnakaaslased, vaid ka paljud teised Eesti inimesed soovivad, et sotsiaaldemokraadid ei taganeks oma põhiväärtustest ja seisaksid sellel hullumeelsel ajal hooliva ja sõbraliku ühiskonna eest. "Ja nagu Marina Kaljuranna valimiskamaania ja suurepärane valimistulemus näitas, ootavad inimesed nii erakonna sees kui väljas, et Eesti ei sulgeks ennast muu maailma eest vaid oleks avatud, sõbralik, aktiivne ja samas tasakaalukas Euroopa Liidu liige. Ja ma olen veendunud, et järjekindlalt ühiskonnas tasakaalu otsides saame nii õnnelikuma ühiskonna, kui edukama erakonna." Saar lisas, et milline on tulemus 9. juuni üldkogul on delegaatide otsustada ja alles siis näeme kandidaatide tegelikku toetust.

Riina Sikkut: olen partei jaoks parim esimehekandidaat

Kõrvaltvaatajale võib tunduda, et kolmanda kandidaadi Riina Sikkuti võimalused on tunduvalt väiksemad, on ta ju erakonnas veel ka suhteliselt värske liige ja ametlikult seisab ta taga praegu kolm piirkonda.

Sikkut rääkis, et esimehe valivad piirkondadest kokku tulnud delegaadid, aga piirkonnad on väga erineva suurusega, kel 10 delegaati, kel 100. "Ja mitmed piirkonnad on toetanud mitut kandidaati või pole toetust välja käinud, sest toetus jaguneb kolme kandidaadi vahel. Näiteks Võrumaa, Tallinna ja Viljandimaa piirkonnas on kokku ligemale 160‬ delegaati ning pole selge, kes kui palju nendest piirkondadest hääli saab. Seega kuue ja kolme võrdlemine ei anna suurt midagi."

Kui siiski näib, et jääksite pigem kolmandaks, kas kaaluksite sarnaselt Mikserile kandideerimisest loobumist ja asumist Saare või Läänemetsa taha? "Olen sotsiaaldemokraatliku erakonna jaoks parim esimehekandidaat ning mul ei ole praegu plaani ega põhjust kandideerimisest loobuda," ütles ta. Tema meelest on oluline, et kõigil liikmetel oleks edaspidi võimalik südamelähedaste poliitikate kujundamises osaleda ja julgete plaanidega minna vastu kohalike omavalitsuste valimistele. "Ja muidugi oleme veendunud, et praeguses Eestis on sotsiaaldemokraatidel väga oluline roll väärtuste eest seismisel."

Erakonna üldkogu toimub 9. juunil Tartus. Esimeses voorus peab valituks osutumiseks saama üle 50 protsendi häältest. Kui see ühelgi kandidaadil ei õnnestu, toimub teine voor, kuhu pääsevad esimese vooru kaks parimat. Lisaks valitakse üldkogul ka aseesimehed ning uus juhatus.