Sotside apteegireformi eelnõud põrusid riigikogus kindlalt

Esimene eelnõudest tähendanuks jõustmisel võimalust haiglaapteekidel ravimeid ise maale tuua, mis säästvat ravikindlustuse vahendeid ning parandavat konkurentsi Eesti ravimite hulgimüügi turul. "Lisaks võimaldab eelnõu haiglavõrgu kava haiglaapteekidel lisaks haiglaosakondade varustamisele teostada oma haiglates ka ravimite jaemüüki üldapteekidele sarnasel viisil," seisis eelnõu seletuses.

Selle tagasi lükkamist toetas täna 63 rahvasaadikut.

Samuti jäi toetuseta SDE saadikute teine eelnõu, mis andnuks osadele maa-apteekidele täiendavat ajapikendust või leevendanuks proviisoromandi nõudeid. Tagasi lükkamist toetas 54 rahvasaadikut.

Jevgeni Ossinovski arvates võtsid need 54 riigikogu liiget, kes eelnõu maha hääletasid, endale täisvastutuse selle eest, kui mõne Eesti paiga inimesed peaksid aprillis ajutiselt ravimiteta jääma. "Kuna koalitsioonipoliitikud on andnud sügisest saadik signaale, et reform jääb ära, ning teinud kaks ebaõnnestunud katset juba viis aastat tagasi tehtud otsus ümber pöörata, siis valitses turul ebakindlus ja segadus. Seega on mõistetav, et proviisorid ei soovinud võtta endale finantsilisi ja juriidilisi kohustusi," selgitas Ossinovski.

Alles eile oli riigikogu istungil päevakorras EKRE ja Jaanus Karialaiu esitatud ravimiseaduse eelnõu, mis tühistaks apteekide omandipiirangud. 46 häälega lükkas riigikogu selle tagasi.