Sotsid tegid ERJK kaotamise eelnõule 50 000 parandusettepanekut

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et sotsid ei lepi võimu kuritarvitamisega ja on valmis selle takistamiseks kasutama ekstreemseid meetmeid.

ERJK kaotamise eelnõu ilmus järsku välja peale eriolukorra lõppu. Erakondade rahastamise järelevalve tahetakse anda riigikontrollile, kuigi viimane seda ülesannet ei soovi. Opositsioon näeb ERJK kaotamise taga Keskerakonna soovi maha raputada olemasolevad ERJK nõuded Keskerakonna vastu, mida on enam kui miljoni euro eest.

"See on, nagu hakkaks maksuvõlglane maksuametit kaotama," tõi Saar näite.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Lauri Läänemets ütles, et seda eelnõu pole võimalik paremaks teha ja ega koalitsioonil polnud selle vastu ka mingit huvi. Kui seda põhiseaduskomisjonis arutati, ei soovinud ükski koalitsioonisaadik sõna võtta, et selgitada, miks see eelnõu hea ja vajalik on.

Saar ütles, et muidugi on sotsid valmis arutama seda, kuidas ERJK tööd efektiivsemaks teha. ERJK ise on tähelepanu juhtinud mitmele murekohale, mille lahendamine teeks nende töö efektiivsemaks.

Nende 50 000 ettepaneku mahu näitlikustamiseks ladusid sotsiaaldemokraadid täna oma plaanu tutvustades lauale 50 000 A4 paberilehte. Kui kõik nende ettepanekud eraldi lehele välja trükkida, saaks sellise hunniku. Kokku nõuaks kõigi parandusettepanekute eraldi läbihääletamine koos eelneva 10-minutilise pausiga Saare sõnul terve aasta kestvat riigikogu istungit.