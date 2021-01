Sotsid tahavad riigikoguülest töörühma kriisirahade jagamist kontrollima

Komisjoni keskne ülesanne oleks uurida võimalikku korruptsiooni seoses toetustega, mida eelmisel aastal jagati kriisi leevendamiseks 827,6 miljoni euro ulatuses.

"Porto Franco juhtum on veelgi suurendanud varasemaid kahtlusi, et kriisimeetmeteks on olnud mõndagi küsitavat,“ märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar. Selliste kahtlustuste taustal on tema sõnul vaja põhjalikult läbi valgustada kõik sarnased toetusmeetmed, mis annaksid kindlust, et kriisi kattevarjus ei ole maksumaksja raha ebatõhusalt ja ebaseaduslikult eraldatud.

Saare lisas, et ühiskonna õiglustunnet riivab tõsiselt asjaolu, et on alust kahtlustada, et kõrgetes poliitilistes ametites inimesed on kriisi leevendamiseks mõeldud vahendeid püüdnud kasutada isiklikes huvides või oma erakonna valimiskampaania rahastamiseks.

Eelnõu järgi on komisjoni kohus selgitada välja toetuste andmise protsessi mõjutanud isikute ring ning nende mõju otsuste kujunemisele. Samuti tuleb loodaval komisjonil tuua selgust sellesse, kas tehtud otsustel oli seos erakondadele tehtud annetustega. Korruptsiooni tuvastamisel tuleb komisjonil sõnastada järeldused selle põhjuste ning seda soodustanud asjaolude kohta.

Oma uurimistöö lõpparuande koos ettepanekutega peab komisjon riigikogule ja avalikkusele esitama hiljemalt 2022. aasta 16. juuniks.

Täna riigikogu menetlusse antud otsuse eelnõu kuulub sotsiaaldemokraatide nn korruptsiooni tõrjumise paketti.