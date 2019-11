Sotsid tahaksid katuserahana anda 5000 eurot eile asutatud MTÜ-le

Läänemets selgitas Delfile, et katuseraha eesmärk on toetada just Väärikate ülikooli tegevust, mistahes juriidilise keha alla ta ka ei kuuluks. "Türi vald ei ole sisuliselt Väärikate ülikooli väga toetanud. Viimane kord võttis osa 180 inimest - see on suur number, kes igakuistes loengutes osaleb," ütles Läänemets.

Märtsis loodud samanimelise OÜ taga on samuti Gudinas, kelle sõnul selle ettevõttega veel tegelikult plaane polegi. "Kuna ma olen aktiivne inimene, kes tegeleb mitme asjaga, siis sai see tehtud. Ühtegi tegevust ega tehingut pole seal tehtud," ütles Gudinas.

"Kuna ma käin palgatööl, siis kõik, mis ma teen, teen töö kõrvalt. Ühel hetkel on võib-olla plaan palgatööst loobuda ja siis ehk tulevad [OÜ-s] ka tegevused," ütles Gudinas.

Gudinas palus eraldi välja tuua, et teda on valitud 2017. aastal Järvamaa Sädeinimeseks ja juhib palgatöö kõrvalt lisaks ka MTÜ Taikse Külaseltsi, mis on valitud Järvamaa parimaks MTÜ-ks 2018 aastal.

Väärikate ülikool on Tartu ülikooli 50+ vanuses inimestele mõeldud koolitusprogramm, kus loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Väärikate ülikooli programmiga laustas Tartu ülikool 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Järva- ja Raplamaal on see toimunud juba seitse aastat.