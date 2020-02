Sotsid panid Tartu uue võimuliidu abilinnapead paika

Sotsid on tänaseks paika pannud oma abilinnapea kandidaadid, kelleks on varasemalt volikogus fraktsiooni juhtinud Gea Kangilaski ja volikogu senine asendusliige Asko Tamme, kinnitas Kangilaski Delfile.

Heljo Pikhof teatas, et kandidaadid kinnitati eile hilisõhtul.

"Lemmit Kaplinski on kahtlemata väga hea valik Tartu volikogu juhtima. Gea Kangilaski on tõusmas rahanduse valdkonna abilinnapeaks ja Asko Tamme kultuuri ja hariduse abilinnapeaks. Tegu on tugeva ja Tartule pühendunud meeskonnaga. Olen nüüdseks suhelnud ka Tartu linnapea Urmas Klaasiga ja teda meie juhatuse otsusega kurssi viinud," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof.

Lemmit Kaplinski on alates 2010. aastast juhtinud Eesti trüki- ja paberimuuseumi. Gea Kangilaski on töötanud nii konsultandina kui projektijuhina. Viimati juhtis ta Arengukoostöö Ümarlauda. Asko Tamme töötab alates 2001. aastast Tartu linnaraamatukogu direktorina.

Kangilaski sai 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel 330 häält, Kaplinski 264. Asendusliikmena volikogus teeninud Asko Tamme sai 110 häält.

Koalitsioonilepe on sotsidel Reformierakonnaga juba kokku pandud ja võim on vahetumas järgmisel neljapäeval, kui umbusaldatakse abilinnapea Monica Rand.

Komisjonidest hakkavad sotsid juhtima kultuuri-, haridus-, ja keskkonnakomisjone. Komisjonidest on muudatustena liidetud linnavara- ja rahanduskomisjon, mis hakkab ühendkomisjonina kuuluma Reformierakonnale. Selle asemele loodigi keskkonnakomisjon, mis jääb sotside juhtida.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni Tartu linnavolikogus juhib nüüdsest Kadri Leetmaa. Sotsiaaldemokraadid pakuvad välja ka kandidaadid kolme volikogu esimehe kohale. Piret Uluots hakkab tõenäoliselt juhtima Tartu volikogu kultuurikomisjoni, Toomas Jürgensteini hariduskomisjoni ja Ott Maidre keskkonnakomisjoni.