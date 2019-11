Sotsid on mures, et valitsus kangutab Illar Lemetti ametist

"Me teame, et Lemettit tahab kangutada Mart Järvik, kes on Jüri Ratase armust millegipärast ikka veel minister. Lemetti tagandamisele on viidanud ka keskerakondlane Mailis Reps. Minu sõnum valitsusele on üks: tõtt rääkinud kantsler Illar Lemmeti peab jätkama," ütles Padar.

Padari sõnul oleks kantsleri vallandamine demokraatiavastane tegu. "See oleks ka katse hirmutada Eesti ametnikkonda ning ametnikke vaikima sundida. Õigusriigis me eeldame seda, et tippametnikud järgivad seadusi ja oma südametunnistust ning teenivad parimal viisil Eesti riiki. Nad ei tohi jääda poliitilise surve alla, kui nad annavad teada ebaseaduslikest sammudest või hämaratest tehingutest," rääkis Padar.

Ta lisas, et kantsler ei saa kindlasti olla vastutav kõige selle eest, mida minister on kokku keeranud.

Eilsel valitsuse pressikonverentsil sõnas Jüri Ratas, et valitsus Lemetti küsimust ei arutanud. Mis aga Järvikusse puutub, siis tema saatuse osas on valitsus lubanud vastuseid anda uue nädala alguses.