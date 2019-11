Sotsid nõuavad, et Ratas Mart Helmele ust näitaks

"Sotsiaaldemokraadid ootavad, et Eesti välispoliitiline kurss oleks vankumatu ja Eesti valitsuse liikmed sellest lähtuksid," teatas sotside juht Indrek Saar partei avalduses.

"Siseminister Mart Helme on oma järjekordsete väljaütlemistega seadnud kahtluse alla Eesti liikmelisuse NATOs sarnaselt sellega nagu eelmise valitsuse minister Mihhail Korb, kelle te ametist vabastasite," viitab ta. "Ootame, et valitsusjuhi hinnangud on järjepidevad ja kindlameelsed. Tahame teada, millal lähete presidendi juurde Mart Helme ametist vabastamise avaldusega?"

Meenutuseks olgu öeldud, et Korb ütles omal ajal otsesõnu, et tema pole NATO liikmelisuse poolt. Pikemalt saab lugeda SIIT.

Helme otseselt midagi sellist täna Iltalehtile ei märkinud, küll aga viitas, et on vaja varianti B, kuna NATO on kriisis. Helme lisas, et loodab, et NATO tuleb kriisist välja ning jääb tugevaks garantiiks Venemaa ohu vastu. "Inimesed jätkuvalt usuvad, et NATO kaitseb Eestit, kuid tavalised inimesed pole poliitikud," arvas ta, et valitsus teab paremini.