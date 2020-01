Sotsid loodavad Tartus Keskerakonna välja vahetada. Linnapea Klaas vaatab tralli kannatlikult pealt

Klaas tõdes Delfile, et ehkki Keskerakonna Tartu juhatuse tüli pole linnavalitsuse tööd seganud, on olukord häiriv. "Seda enam, et probleemi lahendamine on pikale veninud," ütles Klaas.

Tartus opositsioonis oleva Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimehe Gea Kangilaski jaoks on Klaasi kannatlikkus hämmastav. "See kahjustab juba selgelt Tartu mainet ja linnajuhtimise taset," ütles ta Delfile.

Sotsid lähenesid sealsele Reformierakonnale juba sügisel, kui keskpartei tülitsemine alguse sai. 20 volikogu kohta hoidvale oravatele anti mõista, et sotsid on valmis Keskerakonna asemel linnajuhtimist jagama. 49 kohaga volikogus on sotsidel kohti kaheksa, Keskerakonnal seitse.

Kangilaski sõnul ei ole päris plaanipidamiseks veel läinud. "Nad on tahtnud teada, mis meie ettepanekud oleksid, aga nad on selgelt ka väljendanud, et kuni see koalitsioon päris õhtal ei ole, siis sügavamalt ei ole mõtet planeerima hakata," selgitas Kangilaski.

Klaas aga andis Keskerakonnale aega probleemide lahendamiseks 23. jaanuarini, kui koguneb taas linnavolikogu.

"Kindlasti on oluline Keskerakonna juhatuse 15. jaanuari otsus. Kui Keskerakond Monica Ranna erakonnast välja heidab, tekib uus olukord. Sellise sammuga antakse sõnum, et praegune abilinnapea ei ole enam Keskerakonna esindaja linnavalitsuses," ütles Klaas Delfile.

Klaasil endal pole aga Ranna tööle mingisuguseid etteheiteid, tegu saab olema puhtalt parteipoliitilise vangerdusega. Kui Rand aga välja heidetakse ja Keskerakond teda volikogus umbusaldama hakkab, tuleb Reformierakonnal samuti Ranna vastu hääletada.