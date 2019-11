Sotsid kutsusid riigisekretäri aru andma, sest Ratase jutust "ei ole võimalik aru saada"

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar saatis eile õhtul riigisekretär Taimar Peterkopile kutse tulla sotside fraktsiooni, et saadikud saaksid otseallikast teada, millega maaeluministri tegevust uuriv komisjon tegeleb.

"Peaminister Jüri Ratase kommentaaridest ei ole võimalik aru saada, miks ja mis eesmärgil kutsuti kokku Järvikut uuriv komisjon. Praegu kipub vägisi jääma mulje, et selle komisjoni tegelik eesmärk on lasta õhku välja Järviku erinevatelt skandaalidelt, mis on seotud valetamise ja huvide konfliktiga. Seetõttu kutsumegi komisjoni esimehe selgust looma," selgitas Saar pressiteates.

Sotsid soovivad Peterkopilt ülevaadet, mida täpselt on peaminister palunud komisjonil uurida ja millisel kujul vormistatakse uurimise lõpptulemused. Muuhulgas tahavad nad teada, kas uurimisest valmib aruanne ja millisel kujul on avalikkusel võimalik uurimistöö järeldustega tutvuda.

Reformierakonna juht Kaja Kallas on komisjoni moodustamist kritiseerinud, sest "riigikantselei on peaministri all ehk alluvad hakkavad uurima justkui valitsuse eetilisi valikuid", faktid on ministeeriumite ja kantslerite poolt juba tuvastatud.