Sotsid ja EKRE ühendasid jõud ja kutsusid Väätsa prügila tõttu kokku erakorralise Türi vallavolikogu istungi

Erakorralise volikogu istungi kokkukutsumise põhjuseks on asjaolu, et Türi vallavalitsuse esitatud eelnõu järgi, mille volikogu 27. juunil heaks kiitis, annab Türi vald talle kuuluva miljoneid maksva osaluse AS Väätsa Prügilas sisuliselt niisama ära.

24. septembril esitas Reformierakonda kuuluv Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo volikogu eelarve- ja arenduskomisjonile ettepaneku vallale kuuluvate aktsiate müük peatada, komisjon toetas ettepanekut. Volikogu eestseisus, mis otsustab volikogu päevakorra, ei lasknud juhtivkomisjoni ettepanekut volikogule otsustamiseks esitada.

"Hetkel on tekkinud olukord, kus ainukesena soovib kahjuliku tehinguga edasi minna Erakond Isamaa ning neil on õnnestunud administratiivseid vahendeid kasutades enamuse tahe blokeerida, surudes komisjonide esimeeste abiga volikogu esimehe ettepanek maha päevakorra väljakuulutamisel," selgitas olukorda Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets.

Aktsiate alghinnaks on määratud 700 000 eurot, mis on väiksem kui prügila tegelik turuväärtus. Aktsiate vähemusosaluse müügilt saadakse reeglina vähem raha kui aktsiad väärt võiks olla. Samuti oli juunis aktsiate müügi otsustamise aluseks põhjendus, et prügila on kahjumis. Täna on üleval kahtlus, et prügila majandusseisu näidati varem teadlikult kehvemana ning hetkel on prügila majandustegevus kasumisse viidud.

"Raske on mõista Erakonna Isamaa vastuseisu, olukorras, kus me teame, et prügila aktsiate müük ei ole valla huvides. Praegu jääb mulje, et mängus võivad olla muud huvid ja need ei ole vallaelanike kasuks," ütles Läänemets.