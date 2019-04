Sotsid andsid üle europarlamendi valimisnimekirja, kus on naisi rohkem kui mehi

Marina Kaljuranna kõrval kandideerivad europarlamenti Sven Mikser, Ivari Padar, Eiki Nestor, Katri Raik, Triin Toomesaar, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Indrek Tarand.

Ossinovski tõi välja, et SDE valimisnimekirja juhib kaks endist välisministrit ning üle poole kandidaatidest on olnud ministrid. Kolmel kandidaadil on ka juba varasem europarlamendis töötamise kogemus. "Eriliselt hea meel on selle üle, et esmakordselt Eesti ajaloos esitab üks erakond nimekirja, mida juhib naine ja kus naiskandidaadid on enamuses," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul on sotside esinumber Marina Kaljurand Eesti riigi ja rahva eest alati tulemuslikult seisnud. "Ta on 27 aastat seisnud Eesti huvide eest nii ühel kui teisel pool piiri, nii headel kui rasketel aegadel. Ta on teinud seda nii strateegiliste liitlaste kui strateegiliste naabrite juures. Marina on õige inimene seisma avatud, ühtse Euroopa eest ja kaitsma Euroopa Liidus Eesti inimeste huvisid," sõnas SDE esimees.

Eelmisel nädalal läbi viidud Norstati uuringu järgi on Marina Kaljurand Euroopa Parlamendi valimisnimekirjade esinumbrite seas kõige populaarsem kandidaat. Kui eemaldada uuringust 41 protsenti valijaid, kellel ei ole veel selget eelistust või kes seda ei nimetanud, toetab Kaljuranda 26 protsenti inimestest. Enam kui 1000 vastajaga uuringus järgnes Kaljurannale 23-protsendilise toetusega Andrus Ansip. Yana Toomi toetas 15, Riho Terrast 13 ja Mart Helmet 11 protsenti vastanutest.