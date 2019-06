Sotsiaalvaldkond peab loovutama oma eelarvest tüki siseministeeriumile, perekonnapoliitika kolib ümber viimasesse ametkonda

Heliis Nemsitsveridze reporter-toimetaja RUS

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman Foto: Anette Parksepp

Täna ilmnes, et sotsiaalministeeriumist kolitakse koalitsiooni otsusega perepoliitika osakond, et tegutseda rahvastikuministri järelvalve all. Koos perepoliitika osakonna ministeeriumivahetusega peab sotsiaalministeerium oma laste ja perede eelarvet kärpima ning suunama selle siseministeeriumisse.