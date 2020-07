Sotsiaalminister Tanel Kiik: Terviseameti juhi ameti vastu on mulle isiklikult huvi üles näidanud mitu inimest

Sotsiaalminister Kiik ütles, et talle on uue juhi valimisega seoses kirjutanud mitmed inimesed, ent ta on neile kõigile öelnud, et ametikoha saaja valitakse konkurssi kaudu, mis alles algab. Kiik kinnitas, et kandidaate on nii haiglasüsteemist kui erameditisiinist ning konkruss tuleb korralik.

Juhtide vahetuse pärast ei maksa muret tunda, sõnas Kiik. Tervishoiusüsteemi on panustanud tuhandeid inimesi ning arvata, et see kollektiivne valmistumine ja teadmised, mis on kriisi jooksul omandatud, jäävad ühe-kahe inimese taha, pole põhjust.

Kiige kinnitusel on ka Popov valmis sügisel olukorra halvenedes taas võimalikku kriisi lahendama.

Rääkides Martin Kadai lahkumisest, ütles Kiik, et ta pakkus viimasele ka võimalust aeg maha võtta ja minna puhkusele, arvestades kriisiaegset pinget, mis tema tööga kaasnes, ent viimane oli juba otsustanud lahkuda. "Kahju," nentis sotsiaalminister. "Inimene (Kadai -toim) oli kolm aastat panutanud Terviseametis ja enne seda ministeeriumis. /.../ [Aga] ta oli sellise otsuse juba teinud."

Jürilo asemel uue juhi valimist pidas Kiik aga vajalikuks, arvestades aja jooksul tekkinud usaldamatuse õhkkonda.