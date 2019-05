Sotsiaalminister Tanel Kiik: oluline on vältida otsuseid, mis võiksid alkoholi tarbimist suurendada

Rahandusminister Martin Helme kinnitas eile, et valitsus otsustas langetada nii kange kui ka lahja alkoholi aktsiisi 25 protsenti. "Aktuaalse Kaamera" otsestuudios põhjendas Helme otsust sellega, et inimeste tervisekäitumise kontrolli alla saamiseks on esmalt vaja kontrolli alla saada piirikaubandus Lõuna-Eestis.

Kiik oli alkoholiaktsiisi langetamise osas eriarvamusel, sest tema hinnangul on vaja lisaks piirikaubanduse vähendamisele vaadata ka rahvatervise poolt ja vältida otsuseid, mis võiksid alkoholitarbimist suurendada.

Rahvatervise vaates toob Kiik välja, et koostöös siseministeeriumiga tuleb tegeleda sellega, et alaealistel ja juba joobes inimestel oleks keerulisem alkohoolsetele jookidele ligi saada. "Kuigi see trend on aastatega paremaks läinud, siis arenguruumi on kindlasti," ütles Kiik. "Tuleb mõelda ka ennetus- ja teavituskampaaniatele ning selleks on sotsiaalministeerium ka riigilt raha taotlenud."

Pikemas plaanis tuleb sotsiaalministri hinnangul mõelda ka alkoholi reklaamipiirangute peale internetis, kuhu üha rohkem inimesi ja reklaami liigub. "Alkoholireklaami levikut tuleb internetis piirata, eriti alaealiste ja haavatavamate sihtgruppide osas. Kui alkoholi tarbimist pidevalt internetis meelde tuletatakse, siis probleem süveneb," tõdes Kiik.