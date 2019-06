Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas, et haigekassa arutab haruldase geenihaigusega beebitüdruku hirmkalli ravi toetamist

Kiik ütles, et kuigi Annabeli vanemad ei ole haigekassale veel ametlikku abitaotlust esitanud, ollakse selleks valmis ning arutelud võimaluste osas käivad.

"Sellised juhtumid on kõige raskemad ja valulisemad ning ka keerulisemad lahendada, sest ravi on tõepoolest märkimisväärselt kallis. See on uue pretsedendi loomine," tõdes Kiik. "Iga inimelu on aga hindamatu ja tuleb teha kõik, mis võimalik, et lapse elu päästa," lisas ta.

Kui haigekassa saab Annabeli raviks taotluse, kaaluvad seda nii eksperdid kui ka ravimikomisjon. Ravimikomisjoni kuuluvad lisaks sotsiaalministeeriumile, ravimiametile ja haigekassale nii patsientide, arstide kui ka Tartu Ülikooli esindajad. Komisjon teeb ettepaneku ravimi kohta haigekassa nõukogule, kust positiivne otsus liigub edasi valitsusele kinnitamiseks.

Haigekassa eesmärk on olemasolevate vahenditega tagada kõikidele abi vajavatele patsientidele parim võimalik ravi. Erinevate haiguste jaoks ravimite valimisel on riigis üldtunnustatud põhimõtted kokku lepitud: ravimite hindamisel arvestatakse ravimi tõendatud toimet, majanduslikku põhjendatust, alternatiivsete ravivõimaluste olemasolu ja meie ühise ravikindlustuse rahalisi võimalusi.

Iga toetus on vajalik

Sotsiaalmeedias laialdast kõlapinda saanud üleskutse toetada kolmekuuse Annabeli ravi on tänaseks arenenud ulatuslikuks annetuskampaaniaks. Kuna haigus on ajakriitiline, on abi vaja nii ruttu kui võimalik.

Eile teatas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, et toetab Annabeli elu päästmiseks vajalikku ravi oma reservfondist 400 000 euroga. See on Lastefondi ajaloo suurim rahaline toetusotsus.