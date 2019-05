Sotsiaalminister Tanel Kiik alkoholiaktsiisi langetamist ei poolda

"Praegune valitsus on otsustanud piirikaubanduse vastu võitlemisel aktsiise langetada, mina olen selles küsimuses eriarvamusel, sest arvan, et alkoholiaktsiisipoliitika peab vaatama mitte ainult piirikaubandust ja majanduslikku mõju, vaid pikaajalist alkoholi kättesaadavust. Aga valitsuse seisukoht on, et piirikaubanduse probleem vajab jõulist ja kiiret lahendamist," selgitas Kiik.

Täna teatas valitsus, et langetab 1. juulist alkoholiaktsiisi 25 protsendi võrra.

