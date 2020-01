Sotsiaalminister Tanel Kiigest sai taas EKRE pahameele sihtmärk

Praegu ehk kolm kuud hiljem tekitab EKREs pahameelt aga sotsiaalministeeriumi tolerantsikampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“. Kampaania keskendub vähemusgruppidele ja kutsub inimesi üles sallivamad olema.

Pühapäevases EKRE raadiosaates “Räägime asjast” ütlesid Mart ja Martin Helme, et kampaania korraldati nende teadmata ning isa-poeg Helmed sellist kampaaniat ei poolda. „Niimoodi ei saa edasi minna, see ei ole meie jaoks vastuvõetav. Kui seda teeb ministeerium, sõltumata sellest, mida minister ütleb, siis peab minister ministeeriumi kontrolli alla võtma. Kui seda tehakse ministri heakskiiduga, siis ühel hetkel me ei saa enam selle ministriga samas valitsuses olla. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks,” rääkis Martin Helme.