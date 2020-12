Sotsiaalminister Kiik: uusi piiranguid ei saa kahjuks välistada

"Vastavalt kokkulepitud korrale vaatame iga kahe nädala tagant üle piirangute kehtivuse. Üldjuhul oleme neid pikendanud, kuid kui näeme, et nakkuse levik on läinud allapoole, siis on osast (piirangutest) võimalik ka loobuda. See sõltub inimeste käitumisest, nakatumise näitajatest lähinädalatel," rääkis Kiik, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Seda, et tuleb juurde piiranguid, ei saa kahjuks välistada. Tuleb vaadata nakatumiskordajat, kui palju on uusi koldeid, nakatumise probleeme mõnes piirkonnas, valdkonnas, ja vastavalt sellele reageerida," sõnas Kiik.

Ministri sõnul on valitsus seadnud sihiks, et seekord Eesti elu kinni ei pandaks. "Oleme suutnud seda päris hästi, nii inimesed oma käitumisega, vastutustundlikud ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, aga loodan, et suudame seda aasta lõpuni."

Kiik ütles, et praegu ei vaadata ümber otsust suunata Tallinna ja Harjumaa gümnasistid distantsõppele. "Praegu me edasi-tagasi selliseid piiranguid ei muuda," kinnitas minister ja lisas, et koolikeskkondades on (Tallinnas ja Harjumaal nakatumine) suhteliselt levinud.

