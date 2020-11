Sotsiaalministeeriumi küsitlus: maskikandjate osakaal kasvas novembri keskpaigaks võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda

Elanike toetus viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmetega jätkamiseks on kõrge, meetmete karmistamist toetavate inimeste osakaal suureneb, teatab ministeerium, et Novembri keskpaigaks kasvas maskikandjate osakaal võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda (25%  62%), valmisolek COVID-19 vastu vaktsineerida püsib 60% juures, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel novembri keskel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest.

„Koos koroonaviiruse kasvava levikuga on ka elanike ohutunne viiruse leviku suhtes alates augustist kasvanud. Novembri keskel peab olukorda kriitiliseks 70% Eesti elanikest, mis on viimase kuue kuu kõrgeim näitaja,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Vaike Vainu. „Eestlaste seas on olukorda kriitiliseks hindavate inimeste osakaal võrreldes novembri algusega kasvanud 69%-lt 75%-ni, muust rahvusest elanike seas aga püsib see näitaja 60% piirimail.“

Eesti elanike toetus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks juba seatud meetmetele on endiselt suur. Võrreldes novembri algusega on novembri keskpaigaks pisut kasvanud meetmete karmistamist soovivate elanike osatähtsus (39%→43%). Seejuures on tõusnud noorte toetus alkoholimüügi piiramisele. Kui novembri alguses toetas 15-24-aastastest elanikest alkoholimüügi piiranguga jätkamist 37%, siis novembri keskel 50%.

Samuti on kasvanud inimeste hoolsus koroonaviiruse tõkestamiseks antud suuniste järgimisel – kui novembri alguses märkis 54% küsitletutest, et peab meeles ja järgib kõiki ametlikke juhiseid, siis novembri keskpaigaks on nende osakaal tõusnud 59%-le.

„Võrreldes novembri algusega on hüppeliselt kasvanud kaitsemaski kandvate elanike osatähtsus, tõustes 25%-lt 62%-le. Selline muutus on ootuspärane, arvestades et novembri teisel nädalal andis valitsus tungiva soovituse maskide kandmiseks,“ ütles Vaike Vainu. „Maskikandmise põhjustena nimetati kõige sagedamini soovi kaitsta ennast ja oma lähedasi COVID-19 haiguse eest ning soovi aidata kaasa viiruse leviku piiramisele. Maski mittekandmist põhjendati peamiselt selle ebamugavusega ning arvamusega, et maskide kandmine ei aita piirata viiruse levikut ega kaitse kandja tervist.“