Sotsiaalministeeriumi juhtkond külastab täna ja homme Ida-Virumaad

„Kohalikud omavalitsused on meie sotsiaalsüsteemis eesliinil, et pakkuda inimestele erinevate raskuste korral abi ja anda neile vajadusel ka nõu oma elu korraldamiseks,” ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. “Vastutus hakkama saamise eest lasub eelkõige inimesel endal, kuid omavalitsused peavad tagama, et vajalikud teenused on kättesaadavad ja investeeringud hoolekandetaristu uuendamiseks tehtud. Prioriteetsed teemad on esmavajaliku materiaalse abi ja koduteenuste pakkumine, et vanemaealised saaksid jätkata väärikat vanaduspõlve oma kodus ning töötamise soodustamine, et parandada inimeste iseseisvat toimetulekut.”

Kuuse sõnul tegid kohalikud omavalitsused kriisiolukorras jõupingutusi ja jätkavad ka sotsiaalteenuste pakkumist, et inimesi vajadusel abistada. „Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus lähitulevikus ei väheneks. Väga oluline on aga see, et kriisiga kaasnevate majanduslike mõjudega tegelemisel ei seataks esimese valikuna löögi alla sotsiaalkaitsekulutusi, mis on riigis niigi madalad. Raskel ajal tuleb siin tähelepanu ja investeeringuid hoopis suurendada ning kahtlemata tuleb piirkonnas proovida maksimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu toetuste võimalusi.“

Ida-Virumaa kohalike omavalitsustega on plaanis arutada piirkonna arenguvajadusi aastateks 2021-2027, et paremini planeerida selleks perioodiks Euroopa Liidu toetusi.

Sotsiaalministeerium tutvustab kohapeal ka ministeeriumi ja Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste koostöös rakendatavat arendusprogrammi pilootprojekti, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Ida-Virumaa arendusprogramm on riigi esimene katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Sotsiaalministeerium teeb pärast katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada.