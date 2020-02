Sotsiaalministeerium: võtame riigikontrolli tähelepanekud teadmiseks ja arutame edasisi samme

"Võtame riigikontrolli tähelepanekud ja seisukohad teadmiseks ja arutame võimalikke edasisi samme nii ministeeriumi siseselt kui ka teiste asutustega. Riigi ülesanne on tagada igaühe turvalisus, heaolu ja võrdne kohtleme. Nõustume riigikontrolliga, et sotsiaalministeeriumil on mitte lihtsalt õigus, vaid ka kohustus neid valdkondi toetada – sotsiaalministeeriumi põhimääruse kohaselt kuulub ministeeriumi tegevusvaldkonda muu hulgas võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise ja sellealase tegevuse koordineerimine," ütles ministeeriumi kommunikatsioonijuht Oskar Lepik Delfile saadetud vastuses.

"Vabaühenduste toetamiseks korraldatakse taotlusvoorud, millest saavad osa võtta kõik huvilised. 2018. aastal kinnitas valdkondlikud prioriteedid ja tegi ka projektide rahastamisotsused Hasartmängumaksu Nõukogu, mis oli sõltumatu organ, kuhu enamuses kuulusid Riigikogu liikmed. Sotsiaalministeerium on teinud ettepanekud nende projektide rahastamiseks lähtudes kehtivast seadusest, ministeeriumile antud ülesannetest ja pikaajalisest praktikast. Ministeeriumi hinnangul paigutuvad kõnealused projektid seaduses loetletud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimeste ning hasartmängusõltuvusega inimeste temaatika alla," arutles ta. "See võib olla arutelu koht, kas osade projektide tegevustel on seos hasartmängumaksu seaduse valdkondadega kaudsem või mitte, samas leiame, et toetust ei ole saanud sellised projektid, mis üldse ei oleks seaduses paika pandud valdkondade ja ühiskondlike gruppidega seostatavad. Seega arvestame nende tähelepanekutega ja suhtleme kõigi asjatundjate, sh riigikontrolliga, et jõuda seaduse tõlgendamise osas paremale selgusele."