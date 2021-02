Sotsiaalministeerium: nädalavahetusel vaktsineerimine ei ole eesmärk omaette

Olgugi et vaktsineerimisarvud kasvavad igapäevaselt, ei ole praegu eesmärk korraldada vaktsineerimisi nädalavahetustel. Sotsiaalministeeriumi arvates peab iga vaktsineerija ise otsustama, millal seda teha. Lisaks puudub toimiv süsteem, kuidas inimesed saaksid end vaktsineerimisele registreerida. Samal ajal, kui perearstikeskused kurdavad, et patisentide läbi helistamine on kurnav ja liigselt aeganõudev.