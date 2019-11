Sotsiaalmeedias levib šokeeriv video pussitamisega päädinud kaklusest. Politsei on olukorraga kursis www.DELFI.ee RUS

kaader videost

Viimastel päevadel on mitmel pool ühismeedias hakanud levima video, kust võib näha pussitamist ja kaklust. Politsei on juhtunuga kursis, osalised on tuvastatud.