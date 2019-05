Sotsiaalmeedia kihab: kas "Ringvaade" tegi netipoele reklaami?

Eile oli e-esmaspäev ja mitmetes e-poodides olid suured allahindlused. Teemakohases saatelõigus näidati eile ETV "Ringvaates" muuhulgas e-esmaspäeva panustavate netipoodide logosid, mille seas oli ka Reisikaubad.ee. Vahetult pärast saadet saatis netipood oma klientidele meilile uudiskirja, mis tõstatas osades neist küsimuse, kas reklaamivaba rahvusringhäälingu saade promos Reisikaubad.ee netipoodi.

Rahvusringhäälingu pressiesindaja Pille-Mai Helemäe kinnitas, et kõnealust ettevõtet ei tõstetud saates kuidagi esile, vaid saatelõik käsitles e-esmaspäeva tervikuna. Ta tõi välja, et ka visuaalse taustamaterjalina kasutatud kodulehel oli e-esmaspäeva pakkujaid palju ning Reisikaubad.ee nende seast esile ei kerkinud. "ERR on jätkuvalt reklaamivaba ja Ringvaade kajastas teemat ajakohasuse tõttu, ilma igasuguse rahalise tuluta," ütles Helemäe.