Sotsiaalkomisjon käsitleb avalikul istungil kuulmislangusega seotud probleeme

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka tõdes, et kuulmislangus on tõsine probleem ning kuulmishäirega isikutele ja nende muredele tuleb tähelepanu pöörata. „Kuulmislanguse ja sellega seotud muredega saab aga efektiivselt tegeleda ainult siis, kui see on õigeaegselt tuvastatud. Tänasel avalikul istungil loodame teada saada, millised on kuulmislangusega inimeste ootused seadusandjaile, et neil oleks senisest enam võimalusi elus täisväärtuslikult kaasa lüüa,“ sõnas Kotka.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt ütles, et tänavuse kuulmispäeva peamised teemad – kliendikeskne rehabilitatsioon ning kuulmislanguse-alane teavitus- ja ennetustöö – on aktuaalsed ka Eestis. “Kuulmislangusega inimeste arv kasvab meil igas vanuserühmas ja seepärast on arutelu hea teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi üle igati asjakohane,” märkis Kütt.

Istungile on kutsutud Sotsiaalministeeriumi, WHO (Maailma Terviseorganisatsioon), Sotsiaalkindlustusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haigekassa, Õiguskantsleri Kantselei, MTÜ Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus Audiere, Eesti Audioloogia Seltsi, Implantaadilaste Seltsi ja Eesti Vaegkuuljate Liidu esindajad.

Avalik virtuaalne istung algab kell 14 ja on jälgitav siit.