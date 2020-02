Sotsiaalkomisjon hakkab alles nüüd arutama apteegikettide ettepanekut: turg täielikult lukku

Eesti apteekide ühenduse ettepanek ühte lausesse kokkuvõetult: uute apteekide asutamise õigus jääb üksnes proviisoritele, aga senistel omanikel on on võimalus jätkata apteegipidamisega.

See tähendab, et suured apteegiketid, kes praegu turgu omavad, saavad tegevust jätkata nõnda, et uute kettide turule tulemine on seadusega keelatud.