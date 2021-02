Sotsiaalkomisjon arutas avalikul istungil vaktsineerimiskava täitmist

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka märkis, et viirusega võitlemise üheks ootamatuks murekohaks on osutunud inimesed, kes kõhklevad, kas lasta end immuniseerida või on sellest sootuks loobunud. „Kui me kuuleme, et inimesed on ärevil, kuna ei ole kindlad vaktsiini kõrvaltoimete puudumises ja ei lase end seetõttu vaktsineerida, siis oleme keerulises olukorras," sõnas ta ning lisas, et senisest enam tuleb suunata jõudu teavitamisele, et kartusi vähendada.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt sõnas, et eelmisel komisjoni avalikul istungil kõne all olnud raskused vaktsiinitarnetes on tänaseks osaliselt lahenemas ja nüüd tuleb kogu jõud suunata sellele, et vaktsiin kiiresti võimalikult paljudeni jõuaks. „Kui aga vaktsiin seisab ootel, sest vaktsineeritavate nimekirjad ei ole valmis, siis ei ole asjad endiselt kõige paremas korras."

Veebruaris toimub eesliinitöötajate vaktsineerimine haiglates ja Qualitase keskustes, sh mobiilsed üksused. Töö- ja terviseminister Tanel Kiik sõnas, et märtsis lisandun veel vaktsineerimiskohti.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles, et vaktsineerimiskiirus on kinni vaktsiini koguste taga, mitte selles, et vaktsineerimiskohti oleks puudu.

Istungile on kutsutud sotsiaalministeeriumi, terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Patsientide Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja, Eesti Apteekrite Liidu, Proviisorite Koja, Eesti Proviisorapteekide Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad.