Sotsiaalkomisjon arutab avalikul istungil koos teadlastega viiruse leviku prognoose

Kohtumisel osalevad teiste seas Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi asedirektor Mario Kadastik.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder sõnas, et juba kevadel toimunud sarnased kohtumised ja arutelud tõestasid, kui hädavajalik on komisjonil inimeste tervist puudutavate kiireloomuliste otsuste langetamisel kohtuda professionaalidega ja kuulata nende prognoose ja ettepanekuid.

„Nüüd oleme taas seisus, kus nakatumiste hulk teeb väga murelikuks ja riik on olnud sunnitud kõigile suurt ebamugavust valmistavaid piiranguid kehtestama. Loodame kohtumisel saada teadlastelt vajaliku tagasiside oma senisele tegevusele ja soovitusi edaspidiseks,“ rääkis Mölder.

„Et inimeste huvi võimalike terviseohtude ja koroonaviiruse vastu on väga suur, oleme istungid veebi kaudu kõigile huvilistele vahetult jälgitavaks teinud. See samm on olnud õige ja jätkame nii ka tulevikus,“ lisas komisjoni esimees.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et valitsus on paraku mitme olulise otsusega hiljaks jäänud ja tõi näiteks haiguspäevade hüvitamise, mille varasem rakendamine oleks tema sõnul vähendanud inimeste hulka, kes vaatamata haigustunnustele läksid sissetuleku languse hirmus tööle ja seeläbi olid kergemad tekkima ka haiguskolded töökohtadel.

Kütt lisas, et loodetavasti on peagi kroonviiruse ohjeldamiseks saadaval vaktsiin. „Nüüd on eksperte kuulates vaja kiiresti kokku leppida see, kellele luua võimalus vaktsiini esmajärjekorras manustada. Kindlasti on see üks teema, millel loodame tänasel kohtumisel ka peatuda,“ ütles Kütt.

Riigikogu konverentsisaalis toimuv avalik istung algab kell 14 ja on jälgitav veebist.