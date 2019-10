Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse

Sotsiaalkindlustusameti juhi Egon Veermäe sõnul soovib amet pakkuda inimestele lihtsaid, kasutajamugavaid ja proaktiivseid teenuseid. Oluline on ka administratiivkulude vähendamine. „Lähtume teenuste arendamisel põhimõttest, et kui riigil on vajalik informatsioon olemas, ei pea me seda inimeselt enam üle küsima. Proaktiivsus meie teenustes tähendabki seda, et kui perre sünnib laps, siis rahvastikuregistri sissekanne aktiveerib kõik järgmised teenused, ilma et inimene peaks selleks taotluse esitama,“ rääkis Veermäe. „Meie perehüvitiste teenus on esimene sündmusepõhine teenus Eestis ja me soovime liikuda täielikult taotlusevabade teenuste suunas,“ lisas ta.

Hetkel saavad lapsevanemad iseteeninduses kinnitada neile tehtud perehüvitiste e-pakkumist. Kui lapse sünd on rahvastikuregistris registreeritud ja talle on pandud nimi, saadab sotsiaalkindlustusamet vanema(te)le e-postiga teavituse perehüvitiste saamiseks. Inimesel tuleb toetuse saamine iseteeninduses kinnitada.

„Pakkumuse kinnitamine on oluline, sest iseteeninduses saab pere enda hüvitisi planeerida, näiteks kumb vanem hakkab saama vanemahüvitist,“ tutvustas uut moodi perehüvitiste teenust sotsiaalkindlustusameti e-büroo juht Kersti Vaikmaa. „Tegime perehüvitiste teenuse võimalikult mugavaks – ei mingit taotlust, ei mingit allkirjastamist, lihtsalt – siin on su raha, millele sul on õigus, tee oma valik,“ rääkis Vaikmaa.