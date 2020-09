Sotsiaaldemokraatliku Erakonna taasasutamisest möödub 30 aastat

Erakonna asutamiskongress valis partei esimeheks Marju Lauristini, kes kuulub ka täna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatusse.

"Kolm kümnendit tagasi oli Eesti taas vabaks saamine kõige olulisem küsimus. Läks mööda veel aasta ja 1991. aasta augustis suutis rahvas iseseisvuse taastada ja vaba Eesti riik sai tõelisuseks. Sotsiaaldemokraadid on seisnud 30 aastat kindlate väärtuste eest ja aidanud teha Eestit paremaks paigaks. Sotsiaaldemokraatlikud väärtused, millest toona juhinduti, on täna eriti aktuaalsed. Me seisame jätkuvalt selle eest, et meie Eesti oleks vaba ja demokraatlik ning hooliv ja sõbralik riik," kinnitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Sotsiaaldemokraatide liider õnnitles erakonna taastamise 30. aastapäeva puhul nii erakonna asutajaliikmeid kui ka kõik teisi sotsiaaldemokraate.

Sotsiaaldemokraadid tähistavad ulatuslikumalt oma sünnipäeva novembris, mil möödub 115 aastat esimese Eesti sotsiaaldemokraatliku partei sünnist. Sotsiaaldemokraatliku Erakonda saab ühtlasi pidada kõige vanimaks järjepidevalt tegutsenud Eesti erakonnaks.