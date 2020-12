Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on lähikontaktne, koroonatesti tulemus selgub esmaspäeval

Saar kinnitas, et sotside fraktsioonis on saadik, kes on koroonaviirusesse nakatunud inimese lähikontaktne. Ta viibib isolatsioonis ja teeb koroonatesti esmaspäeval, vastus peaks tulema juba sama päeva lõunaks.

"Kui meie saadiku koroonatest on positiivne, siis on suur osa riigikogulastest tema lähikontaktsed. Seepärast andsime riigikogu juhatusele ja kantseleile varakult teada, et selline olukord võib tekkida ja valmistutaks selleks, et täiskogu istung tuleb läbi viia distantsilt," ütles Saar. Kõik vahendid ja võimalused on tema sõnul selleks olemas.

Saar ütles, et lähikontaktse saadikuga kokku puutunud inimesed terviseameti juhiste järgi isolatsiooni jääma ei pea, sest neid lähikontaktseteks ei peeta. "Nii kaua, kui see inimene, kes oli otseses kokkupuutes nakatunuga, ei ole andnud positiivset testi, saavad teised jälgida oma tervist, nagu me kõik niikuinii praegusel ajal teeme," sõnas Saar.

