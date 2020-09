Sotsiaaldemokraadid: töölt puudumine tuleb hüvitada esimesest haiguspäevast

Sotsiaaldemokraatide ettepaneku järgi kuuluvad esimesed kaheksa haiguspäeva hüvitamisele riigi ja tööandjate koostöös – 40 protsenti haigestunud inimese töötasust hüvitab haigekassa ja teise 40 protsenti tööandja. Sealt edasi kannab kulud haigekassa.

“Sügisene haigusteperiood läheneb ja Covid-19 nakkuse levik kasvab, kuid haiguspäevade hüvitamist nakkuskahtlusega inimesele ei ole valitsus suutnud paika panna. Vaja on lahendust, mis annaks nii töötajale, tööandjale kui ka näiteks perearstile selguse ja kindluse haiguslehtede võtmise ja andmise osas. Eriti oluliselt puudutab see väiksemate sissetulekutega inimesi ja lastega peresid, et neil ei tekiks toimetulekuriski,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar.

Töölt koju jäämine tähendab praegu inimesele kaotust sissetulekus – esimest kolme haiguspäeva ei kompenseerita ja edasi hüvitab tööandja 70% töötasust kuni kaheksanda päevani, misjärel kompenseerib selle Haigekassa.

"Sissetuleku kaotus kolmel esimesel päeval tähendab paljudele toimetulekuraskusi. Ei saa eeldada, et kõik inimesed kergemate haigusnähtude korral kodus püsivad. Risk, et osa nakatunuid läheb tööle on suur. Selleks, et säästa inimeste tervist ning piirata nakkushaiguste levikut tööl, tuleb kokku leppida uus haiguspäevade hüvitamise skeem," selgitas muudatuste vajadust endine tervise- ja tööminister, sotsiaaldemokraat Riina Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide ettepaneku järgi tuleks pärast 1. maid 2022 kahe viirusteperioodi andmeid analüüsida, et aru saada, kui palju võetakse väga lühikesi haiguslehti, kas täiskasvanute hulgas on hingamisteede haiguste levik vähenenud, kas haigena tööl käimine on vähenenud jne ning vajadusel haiguspäevade hüvitamist muuta.