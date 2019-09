Sotsiaaldemokraadid Tallinna TV sulgemisest: lõpuks ometi!

"Oleme juba aastaid teinud ettepanekuid lõpetada linlaste raha raiskamine Keskerakonna propagandakanalile," sõnas Liivat.

"Tallinna televisioon on alates 2011. aastast neelanud üle 28 miljoni euro linna raha. Kuid see pole kunagi täitnud eesmärki olla objektiivne ja tasakaalukas väärtuslikku infot pakkuv pealinna elu kajastav telekanal," põhjendas Anto Liivat.

"Sotsiaaldemokraadid on aastast-aastasse teinud ettepanekuid suunata Tallinna TV raha sotsiaal- ja haridusvaldkonna täiendavaks rahastamiseks. On hea meel tõdeda, et lõpuks ometi on linnavõim meid kuulda võtnud. Esitame kindlasti Tallinna 2020. aasta eelarvesse ettepanekud, mida TTV-st vabaneva rahaga linlaste heaks teha," lisas Liivat.

Tallinna linnapea tegi 26. septembril ettepaneku Tallinna TV nõukogule sulgeda telekanal tänasel kujul.