Sotsiaaldemokraadid: seis on kriitiline, esmaspäevane istung tuleb referendumi asemel pühendada koroonakriisile

„Meie üleskutse peaminister Ratasele on tulla esimesel võimalusel riigikogu ette ja esineda poliitilise avaldusega “Koroonakriisi levikust ja lahendustest,” et riigikogu saaks pidada debatti ülimalt akuutses küsimuses, millest sõltub otseselt Eesti inimeste elu ja tervis ning Eesti riigi käekäik,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

„On ülimalt vastutustundetu, et mitte öelda pahatahtlik tegeleda jätkuvalt lõhestava abielureferendumiga ajal, mil me oleme sügavas tervisekriisis ja tipparstid hoiatavad haiglasüsteemi kokkuvarisemise eest,“ sõnas Saar. Olukorras, kus kaalul on inimelud ja kogu ühiskonna toimimine, ootavad inimesed poliitikutelt täit pühendumist koroonakriisiga võitlemisele, lisas ta.

Valitsuse kriisijuhtimine on Saare väitel pehmelt öeldes ebaõnnestunud, selle tagajärjel olemegi nüüdseks jõudnud nii kriitilisse seisu. „Poliitilise ühisosa ja koosmeele otsimine koos sõnumite selguse ja otsuste arusaadavusega aitab kindlasti kriisi leevendamisele kaasa. Konstruktiivne debatt riigikogus on oluline samm sellel teel,“ lisas Saar.