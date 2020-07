Sotsiaaldemokraadid: riigikogu rahanduskomisjon peab Helme "rahapesulepingu" luubi alla võtma

Eesti Päevaleht paljastas täna, et Helme palgatud USA advokaat Louis Freeh on seotud Venemaa rahapesuskeemiga.

"Eesti Päevalehe ajakirjanikud on teinud tänuväärset tööd saamaks selgust Eesti valitsuse ja USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan vahel sõlmitud lepingu asjus. Rahapesu uurimiseks palgatud õigusbüroo usaldusväärsuse ja tausta kohta kerkinud kahtlused vajavad hajutamist. Üleval on ridamisi vastuseta küsimusi, sealhulgas see, kas minister Helme on tegutsenud Eesti riigi huvides. On hädavajalik, et rahanduskomisjon koguneks ja saaks aru, mida see Eesti riigi nimel sõlmitud leping endast kujutab," ütles rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut avalikkusele edastatud teates.

Sikkuti sõnul peab riigikogu liikmetel olema võimalus lepingu ja selle tingimustega tutvuda. "Kuna kahtlustused on väga tõsised, siis tuleb Martin Helmel ka endal selgitusi jagada. Eesti huvides ei ole mineviku võimalike rahapesujuhtumitega rahvusvahelises meedias püsida, kaalul on Eesti renomee," lisas Sikkut.