Sotsiaaldemokraadid küsivad: millega tegeleb minister Kingo?

„Oleme harjunud sellega, et ministrite ametialane tegevus on Eesti vabariigis avalik. Ajakirjandus vahendab üsna detailselt erinevate ministrite tegevust,” ütles arupärimise üle andnud Jevgeni Ossinovski. “Minister Kingo tegevusest on meil aga äärmiselt vähe informatsiooni. Teame, et välismaal käib ta ainult äärmistel juhtudel, ent millega täidab ta oma tööpäevi kodumaal, on siiani varjule jäänud.”

Muuhulgas toovad sotsid välja, et olemasolev informatsioon Kingo tegevuse kohta on väga lakooniline. "Meil on teie ametitegevuse kohta äärmiselt vähe infot ning see piirdub faktidega, et plaanite reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerite väliskülastused teistele, kuna te pole inglise keelt kunagi koolis õppinud ja suhtlete tõlgi vahendusel."

Sotsiaaldemokraadid ootavad, et minister selgitaks, milliseid samme on ta võtnud ette investeeringute kaasamiseks Eesti majandusse ja meie ettevõtjate ekspordi toetamiseks. Samuti tahavad nad teada, millal väliskaubandus-ja infotehnoloogiaminister on esindanud Eesti riiki Euroopa Liidu välisasjade, konkurentsivõime ning telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogudes ning milliseid Eestile olulisi teemasid seal tõstatanud.