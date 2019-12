Sotsiaaldemokraadid kogunevad Tartusse Eesti poliitmaastiku üle arutama

Päevakavas on SDE esimehe Indrek Saare kõne, mille raames antakse ülevaade Eesti poliitika hetkeseisust ning jagatakse prognoose lähituleviku arengutest.

“Võtame kokku lõppeva aasta, mis on olnud nii raske kui ka lootusrikas. Riigikogu valimiste järel moodustatud valitsus on suurendanud vastuolusid Eesti ühiskonnas, rahvusvaheline olukord on ärev," ütles erakonna peasekretär Rannar Vassiljev. "Kuid samas on Eesti inimesed, meie ametnikkond ja meie liitlased ning partnerid maailmas näidanud üles ka kindlust ja tugevust. Analüüsime neid muutusi, Eesti ees seisvaid riske, aga ka võimalusi ning teeme plaane edasiseks.“

Toetus kasvamas

Sotsiaaldemokraatlik erakond on novembrikuise seisuga Kantar Emori uuringute kohaselt jõudnud käesoleva aasta kõrgeima toetusprotsendini: küsimusele "kui homme toimuksid Riigikogu valimised ja sinna kandideeriksid toodud erakonnad, siis kelle poolt Te hääletaksite?", vastaksid sotsiaaldemokraate pooldavalt 16% vastanutest, mis on tervelt 4 pügala võrra kõrgem kui oktoobrikuised tulemused.

Aasta madalaimad toetusprotsendid olid parteil uuringu kohaselt jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, juulis ja septembris, mil toetus kukkus küsitletavate seas 11% peale. Riigikogu valmistel õnnestus SDE-l kokku kraapida 9.8% valijate häältest.