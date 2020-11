Sotsiaaldemokraadid kavatsevad riigikogus abielureferendumile vastu seista

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et erakond on korduvalt välja öelnud, et abieluteemalist rahvahääletust ei tohi korraldada. "Enamik küsitlusi näitavad, et suur osa inimestest on meiega sama meelt. Kuna valitsus kavatseb rahvahääletuse jõuga peale suruda, siis on igati põhjendatud, et kasutame demokraatlikus ühiskonnas opositsioonile antud võimalusi sellele vastu seista," sõnas Saar Delfile.

Erakond plaanib eelnõule esitada sedavõrd palju parandusettepanekuid, et selle menetlemine jääks pikalt venima, mis sunniks eelnõu riiulisse panema ja küsitluse ära jätma. Saare sõnul on sotsid oma plaanist juba ammu rääkinud ka Reformierakonnaga, kes tahavad samuti eelnõule vastu seista.

Saar ütles Delfile, et seda pole kokku lepitud, kui palju muudatusettepanekuid esitada plaanitakse. Tema sõnul pole eesmärk ainult see, et menetlust halvata, vaid ka eelnõu sisulisi puudujääke esile tuua. Seepärast kutsuvad sotsid ka inimesi üles esitama oma muudatusettepanekuid ja andma nii oma panus nende arvates ühiskonda lõhestava abieluhääletuse läbikukutamisse.

Sotsiaaldemokraadid on teinud erakonna Facebooki-lehel inimestele üleskutse väljendada oma vastuseisu rahvahääletuse toimumisele ning pakkuda välja omapoolseid küsimusi, mida saab hiljem vormistada parandusettepanekuteks. "Kõik, kes soovivad referendumi tulekule "ei" öelda, saavad meid oma ideedega toetada. Koondame kokku sotsiaaldemokraatide ja kaasamõtlejate küsimused ning esitame need eelnõule. Ja ettepanekud ei pea olema surmtõsised – eesmärgiks on vihareferendumi ärahoidmine," ütles Saar.

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles eile Delfile, et abieluteemalise rahvahääletuse eelnõu antakse täna riigikogule üle.