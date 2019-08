Sotsiaaldemokraadid kaaluvad Helmede umbusaldamist

Saar vihjas sotside plaanile Helmesid umbusaldada enne seda, kui selgus, et peaminister Jüri Ratase (KE) umbusaldamine läbi kukkus.

"Kui Jüri Ratas ja see valitsus jäävad ametisse, siis on meil põhjust kaaluda seda, et algatada reaalne allkirjade kogumine Mart ja Martin Helme umbusaldamiseks," sõnas Saar "Aktuaalses kaameras".

Täna kogunes riigikogu täiskogu, et hääletusele panna Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide umbusaldusavaldus peaminister Jüri Ratasele.

Umbusaldusavaldus kukkus läbi. Poolt oli 40, vastu 55 ja erapooleteuid ei olnud. 1 liige ei osalenud.