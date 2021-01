Sotsiaaldemokraadid asuvad parlamendis kaitsma Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni elujõulisust

Grete Põlluste RUS

Partei volikogu kohustas SDE fraktsiooni valmistama ette vajalikku eelnõud korruptsiooniküsimusega tegelemiseks, mida riigikogus menetlusse anda. Foto: Ilmar Saabas

"Poliitilisest kriisist väljumiseks tuleb taastada riigijuhtimise usaldusväärsus ja tagada inimeste usk sellesse, et aus poliitika on võimalik" - sellise poliitavalduseni jõudsid tänasel volikogul sotsiaaldemokraadid, kes nõuavad korruptsioonikahtlusega poliitikute mittekaasamist valitsusse. Lisaks seisavad sotsid hea selle eest, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) jätkaks oma tööd.